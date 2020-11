FIGURA: Luther Singh

O sul-africano agitou o ataque do Paços de Ferreira pelo lado esquerdo e foi decisivo para a vitória dos castores. Ao minuto 20, criou o lance que abriu a vantagem que nunca mais fugiu. Pontapé forte a bater Luiz Júnior para o 1-0. O extremo podia ter sido ainda mais protagonista, mas desperdiçou o bis quando estava praticamente na cara do guardião. Saiu pouco após uma hora de jogo, intensidade e vontade.

MOMENTO: pontapé para construir a vitória (20m)

Luther Singh descobriu o caminho para o golo e para a vitória com um pontapé fortíssimo e colocado aos 20 minutos. Beneficiou de uma disputa pelo ar para resgatar a bola a meio do meio-campo e o pé direito teve pontaria e força suficientes para desfazer o 0-0.

P. Ferreira-Famalicão: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES

Marcelo: o capitão foi peça importante na manobra defensiva do Paços, ao ter sentido de antecipação no solo e ao ganhar lances pelo ar perante os adversários. Deu consistência à coesão na retaguarda.

Uilton: entrou e sentenciou o jogo com um golo de belo efeito de pé esquerdo, em cima dos 90 minutos, a bater Luiz Júnior. Deu o descanso que a equipa queria e precisava já perto do apito final.

Valenzuela: o argentino que chegou esta época do Barracas Central foi, porventura, o homem mais regular e trabalhador ao longo dos 90 minutos nos visitantes. Tentou servir os colegas com vários passes a rasgar, diagonais e cruzamentos e correu até à última oportunidade.

Luiz Carlos: é peça fundamental na estrutura do Paços de Ferreira. Nem sempre sobressai individualmente, é certo, mas está lá por todo o coletivo. Assinou uma exibição positiva no meio-campo, de luta perante os adversários, que não tiveram mais espaço de manobra, sobretudo, na primeira parte.

Dyego Sousa: a entrada do internacional português fez diferença significativa no jogo ofensivo do Famalicão. A equipa de João Pedro Sousa ganhou músculo, presença e força na frente e o avançado dispôs de dois bons lances para marcar.

Jordi: um par de boas defesas e saídas da baliza para manter a folha limpa e a vantagem do Paços de Ferreira. A exemplo, a saída eficaz aos pés de Trotta e o remate de Gil Dias, já na segunda parte.