A figura:

Lucas Silva: Andou atrás do golo desde os primeiros instantes em campo. Sempre muito perigoso, a conseguir aparecer na área, deu muito trabalho à defesa famalicense. Batubinsika negou-lhe o golo aos 10 minutos, o poste fez o mesmo aos 43, pelo meio teve alguns remates para fora. Aos 49 minutos, o golo haveria mesmo de chegar.

O momento: Minuto 49 – golo de Lucas Silva

O Paços de Ferreira entrou mais forte, mais perigoso, e teve, durante toda a primeira parte, a grande maioria das oportunidades de marcar, mas o golo não chegava. Se esta situação tem, por vezes, um efeito desmoralizador nas equipas, tal não aconteceu na formação pacense, que voltou a entrar mais forte e mais atacante na segunda parte, colhendo a pretendida recompensa.

Lucas Silva roubou a bola no corredor esquerdo, entrou na área e rematou para o fundo da baliza. Luiz Júnior podia ter feito mais e toda a equipa famalicense acusou o golo. Tanto que o segundo golo chegou um minuto depois.

Outros destaques

Denilson: Desta vez não marcou, mas esteve em vários dos lances de maior perigo dos castores, inclusive fazendo o passe para o golo de Nuno Santos. Foi, a par com Lucas Silva, uma dor de cabeça para os defesas famalicenses.

Fernando Fonseca e Antunes: Os laterais pacenses desta noite estiveram seguros na defesa (tirando uma ou outra exceção) e bastante ativos na saída para o ataque. Foi por eles que passou grande parte do jogo ofensivo da equipa.

Nuno Santos: Vários bons pormenores no decorrer do encontro e um golo no momento certo, a impedir que os famalicenses se recompusessem do tento de Lucas Silva.

Ivo Rodrigues: Incansável. O jogador famalicense foi quem mais remou contra a maré do resultado e lutou até ao fim para o alterar. Esteve, por algumas ocasiões, perto do golo, inclusive de bola parada, mas falhas na finalização e um André Ferreira com reflexos rápidos impediram-no de marcar.