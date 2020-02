FIGURA: Ricardo Ribeiro

Esteve mal no lance do golo do Famalicão, mas é a figura do jogo, da quinta vitória do Paços de Ferreira na I Liga, todas elas pela margem mínima. Assinou a defesa da primeira parte ao negar o golo a Toni Martínez ao minuto 31. Já na segunda, evitou dois bons remates de Pedro Gonçalves, um de livre e outro num forte remate frontal. Hesitou na abordagem e no entendimento com Marcelo no 2-1, mas defendeu a grande penalidade no último lance do jogo, que permitiu segurar a vantagem para o êxito.

MOMENTO: Ricardo Ribeiro agarra a vitória no último lance (90+8’)

O Paços de Ferreira viu a vitória totalmente em xeque, após Marcelo ter sido pouco lesto a cortar a bola já nos últimos segundos dos cinco minutos de compensação. Walterson, mais astuto, ganhou posição e foi travado pelo central do Paços. Toni Martínez, da marca dos onze metros, teve o 2-2 no pé direito, rematou forte e rasteiro, mas viu Ricardo Ribeiro acabar como herói após o desentendimento com Marcelo no 2-1 apontado pelo avançado espanhol. Vitória do Paços segura nas mãos do guardião, que se ergueu de punho cerrado para o festejo, antes de alguma confusão entre jogadores das duas equipas que ditou as expulsões de Denilson e Patrick.

LEIA MAIS: toda a reportagem do P. Ferreira-Famalicão

OUTROS DESTAQUES

Uilton: saiu do banco para agitar o jogo, dar frescura ao ataque do Paços de Ferreira e desatar o nulo no marcador. Sentido de oportunidade no momento em que encara Centelles para bater Vaná no 1-0. Estreia a marcar esta época.

Toni Martínez: está no melhor e, de forma crua pelo resultado, no pior. Foi o homem mais perigoso do ataque do Famalicão. Traiu sem intenção Walterson no golo anulado já perto do intervalo, numa primeira parte em que dispôs da melhor ocasião. Relançou as esperanças da equipa em cima do minuto 90, de forma oportuna a aproveitar a fífia defensiva pacense, mas não transformou em golo o penálti final. Há, contudo, mérito na defesa de Ricardo Ribeiro, porque o remate do espanhol é forte e colocado.

Denilson: é também um jogo de contrastes para o avançado que, ao quarto jogo pelo Paços, fez a estreia a marcar e assinou um 2-0 que, ao minuto 78, parecia dar tranquilidade aos castores. Batalhou na frente entre os centrais do Famalicão, mas acabou expulso no meio da confusão após o apito final.

Diogo Gonçalves: lutador e incansável, foi provocando e ditando, aos poucos, debilidades na defensiva do Paços de Ferreira. Teve, sobretudo, sentido de baliza e obrigou Ricardo Ribeiro a trabalhos redobrados na baliza.

Marcelo: nota menos positiva para o central, que quase comprometia a equipa. Está mal no lance do 2-1 e provoca o penálti. Apesar de uma exibição esforçada, arriscou em campo. Depois do amarelo ao minuto 33, fez três faltas que podiam ter ditado um segundo cartão amarelo.