FIGURA: Ryan Gauld

É indiscutivelmente uma das grandes figuras deste Farense. O esquerdino de 25 anos chegou aos oito golos esta época, é o melhor marcador da equipa e coroou a sua exibição com a grande penalidade que abriu o triunfo do Farense. Sofreu falta na área, confirmada com recurso ao vídeo-árbitro, para bater Jordi com calma e classe. Sublinhou um belo jogo, no qual galgou a equipa para frente, com mais um golo para três pontos cruciais na luta pela permanência.

MOMENTO: o penálti que abriu o triunfo (77 minutos)

Marcelo fez falta sobre Ryan Gauld, o árbitro Manuel Mota inicialmente nada assinalou, mas foi ver as imagens e confirmou o castigo máximo que Ryan Gauld tratou de cobrar para o 0-1 no marcador. É verdade que o golo de Fabrício Isidoro sela as contas, mas o primeiro tento coroou a vontade e o maior perigo dos homens de Jorge Costa e abriu o triunfo.

Paços de Ferreira-Farense: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES

Pedro Henrique: foi um perigo quase constante para a baliza do Paços de Ferreira, sobretudo na segunda parte, na qual teve duas grandes oportunidades para marcar. Não o conseguiu, mas esteve ligado ao trabalho para o triunfo.

Uilton: começou a lateral-esquerdo e acabou mais à frente com a entrada de Pedro Rebocho. Não foi um grande jogo, mas foi um dos mais esforçados com os quilómetros que correu em prol da equipa, numa noite coletiva não muito conseguida.

Fabrício Isidoro: entrou a frio no jogo com a lesão de Licá, mas entrou bem e foi decisivo com o 0-2 final a seis minutos dos 90, que selou os três pontos dos visitantes.

Mansilla: teve a grande ocasião do Farense na primeira parte e, na segunda, ofereceu a Pedro Henrique um cruzamento bem tirado para uma boa ocasião que quase deu golo. Ativo na manobra ofensiva.

Marcelo: é um destaque meio positivo e meio negativo. Se até bem perto do primeiro golo do Farense sublinhou bem a sua missão defensiva com alguns cortes importantes, acabou depois por estar ligado à falta para o castigo máximo que dita o 0-1 no marcador.