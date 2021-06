O Paços de Ferreira fechou a contratação de André Ferreira, apurou o Maisfutebol.



Os castores ganharam a corrida ao Vitória de Guimarães e garantiram o guarda-redes para as próximas três épocas. De resto, o jogador de 25 anos já realizou os habituais exames médicos depois de ter rescindido com o Santa Clara e deverá ser oficializado como reforço da equipa de Jorge Simão em breve.



André Ferreira começou no Boavista e passou pelo União Nogueirense antes de ser contratado pelo Benfica. O guarda-redes esteve sete épocas ligado às águias e chegou a estar cedido a Leixões e Desp. Aves antes de se mudar para o Santa Clara em definitivo há duas épocas.