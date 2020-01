FIGURA: Pedrinho

Mais recuado no meio campo, ao lado de Stephen Eustáquio, esteve confortável e assertivo na saída a jogar da equipa e também pôde sobressair com a qualidade de passe curto e longo, nas várias opções de construção atacante da equipa. Lutador e incansável, figura do jogo pela luta que deu em cada lance. Após uma primeira parte de relevo na organização do jogo da equipa entre setores, destacou-se na etapa complementar pela capacidade de desarme aos homens do meio campo do Gil Vicente.

MOMENTO: um bis no ferro (71m)

Já Maracás tinha enviado uma bola ao ferro da baliza guardada por Denis na segunda parte, quando o Paços de Ferreira, na melhor fase na reta final da partida, voltou a esbarrar na trave, num cabeceamento forte de Douglas Tanque, inglório e a fazer teimar o 0-0, mais tarde confirmado com o apito final. Bis no ferro por parte do Paços, nulo no marcador.

OUTROS DESTAQUES

Douglas Tanque: tal como Sandro Lima do lado do Gil, foi pujante na manobra ofensiva do Paços de Ferreira e teve faro pelo golo constante, mas foi infeliz e de pouca pontaria na finalização. Enviou uma bola ao ferro e não levou a melhor sobre Denis noutras tentativas. Às vezes ríspido na abordagem aos lances, mas muito pela vontade e agressividade positiva na entrega à missão. Pulmão atacante, cheio de força.

Sandro Lima: bravo na disputa de bola entre os centrais do Paços, Maracás e Marco Baixinho. Foi sempre um homem de olho na bola e no melhor dos espaços e quase foi feliz ao minuto 36, quando apareceu perante Ricardo Ribeiro, falhando por centímetros o golo após driblar o guardião. Sem ser uma exibição espetacular, foi dos melhores homens dos barcelenses. É avançado de I Liga.

Adriano Castanheira: uma das caras novas do Paços no mercado de inverno tem justificado a aposta de Pepa e, no regresso ao onze inicial após não ter sido titular na Taça de Portugal, começou por ser dos homens mais perigosos da equipa. Na primeira parte, ficou a cheirar o golo por duas ocasiões. Apareceu bem nas variações da ala para o meio, quando o Paços apostou no jogo em profundidade. Também interpretou bem as combinações ofensivas com os laterais.

Naidji: sobressaiu no reatamento e até ser substituído, com as duas grandes ocasiões para o Gil Vicente. Veloz e com capacidade de desequilíbrio nos lances que mais criaram perigo ao Paços.