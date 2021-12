FIGURA: Antoine Leautey, bien sur

Saltou do banco e decidiu o jogo. O passe de Giorgi Aburjania é magnífico, o posicionamento de Maracás é horrível – a colocar tudo em jogo – e a definição do pequeno francês é deliciosa. Um grande momento de um avançado interessantíssimo, a ser agora recompensado depois de vários meses parado por culpa de uma lesão. Cartada decisiva e feliz de Ricardo Soares para ganhar o jogo em Paços de Ferreira.

MOMENTO: o golo de Leautey, aos 90 + 6

Fácil de escolher. A segunda parte do Gil até foi bastante mais fraca do que a primeira, mas a equipa teve energia e lucidez para desenhar a jogada que definiu a partida. Mérito dos principais atores, Aburjania e Leautey.

NEGATIVO: o ciclo do Paços de Ferreira

Não há volta a dar. Uma vitória nos últimos 14 jogos oficiais (em casa do Águias de Moradal); cinco derrotas consecutivas nos últimos cinco jogos; dez jornadas seguidas sem vencer para a Liga. Terá Jorge Simão força para dar a volta a isto?

………………………

OUTROS DESTAQUES:

Nuno Lima

O rookie do Paços de Ferreira teve uma estreia positiva e Jorge Simão pode confiar nele. Teve apenas uma hesitação aproveitada por Samuel Lino no primeiro tempo, mas recuperou e acabou em bom nível. No segundo tempo cabeceou para Frelih fazer uma grande defesa.

André Ferreira e Ziga Frelih

Noite de grande nível e muito trabalho para os dois guarda-redes. O nulo aguentou mais de 90 minutos muito por responsabilidade das luvas destes senhores. André, batido por Leautey, nada podia fazer nesse lance. Na baliza, os dois treinadores podem estar descansados.

Antunes

Um dos mais inconformados – talvez o mais inconformado, mesmo – no lado do Paços. Defendeu bem, apoiou o ataque até ao limite das forças e esteve perto do golo num pontapé à entrada da área gilista, uma bomba. Nada a apontar.

Lucas Silva

Bons momentos na segunda parte, a ameaçar a baliza do Gil num par de ocasiões. Rápido, habilidoso, cheio de vontade. É com este tipo de atletas que o Paços pode dar a volta a ciclo negro que atravessa.

Pedrinho

Encheu o campo no regresso a um campo que bem conhece. Quis ter a bola, quis mandar no jogo e fazer jogar a equipa. Elemento preponderante nas ideias de Ricardo Soares.