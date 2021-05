FIGURA: Pedro Marques

Depois de um desempenho interessante na segunda divisão holandesa, Pedro Marques regressou a Portugal e demonstrou rapidamente que a equipa B do Sporting era um patamar pouco condizente com a sua qualidade. Cedido ao Gil Vicente na segunda metade da época, o avançado de 23 anos tem comprovado a capacidade para jogar no escalão principal do futebol português. Excelente exibição na Capital do Móvel, assistindo Lourency para o 0-1 e fazendo o 0-2 com um toque de classe, entre uma série de pormenores que deixaram Maracás à beira de um ataque de nervos.

MOMENTO: golo de Lourency (11m)

Pepa deixou o primeiro sinal, ao mudar seis jogadores no onze, e o Gil Vicente demonstrou ao que vinha com uma entrada forte no encontro, chegando com naturalidade à vantagem. Um lance simples e eficaz, uma tabela entre Lourency e Pedro Marques e um frango de Michael Fracaro para a vantagem precoce dos minhotos. Foi esse o ponto de partida para uma jornada de inequívoca superioridade gilista.



O FILME DO JOGO