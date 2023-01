No último dia do mercado de janeiro, o Paços teve reforços para o plantel. Mas talvez o maior reforço seja mesmo a primeira vitória caseira para a Liga em 2022/23.

Algum dia tinha de ser, não é?

Depois do duro revés ante o Sp. Braga nos segundos finais e da picada madrugadora da águia, o castor atacou o galo e somou três preciosos pontos para reforçar esperanças e hipóteses na corrida à permanência (2-1).

Basta dizer que o Paços podia sair da 18.ª jornada a 15 pontos dos lugares de salvação direta. Sai a nove, no fim de um ciclo de três jogos caseiros em semana e meia.

Nico Gaitán fez uma exibição assinalável e assistiu para os golos de Adrián Butzke e Nuno Lima, em lances semelhantes na sequência de cantos pelo lado direito. Fran Navarro, que com 0-0 no marcador ainda festejou um golo que acabou anulado, relançou o jogo com o 2-1, mas não foi, por fim, suficiente.

Entrada decidida do Gil. Festa anulada por seis centímetros

Numa gélida noite na Capital do Móvel, o Gil Vicente entrou melhor. Aqueceu bem os motores, para uma entrada ofensiva. A equipa de Daniel Sousa, com Né Lopes como novidade no eixo defensivo – boa exibição, no lugar de Lucas Cunha – mostrou várias vezes capacidade de explorar as costas da defensiva do Paços e Fran Navarro deixou o primeiro aviso aos nove minutos. A bola passou a centímetros do poste.

Da ameaça à concretização, foram 11 minutos: Né Lopes teve visão e precisão para colocar um passe longo para Alipour, que surgiu na esquerda da área a assistir Fran Navarro para golo. A festa acabou anulada por fora de jogo de seis centímetros do iraniano.

Holsgrove a sacudir pressão, Paços a equilibrar até à vantagem

Por essa altura, já o Paços conseguira assustar um Gil decidido, confiante e consistente no seu jogo, mas a pecar ao deixar espaços bem aproveitados por Juan Delgado pela direita. Em dois lances semelhantes, aos oito e 11 minutos, o chileno progrediu e cruzou atrasado para dois remates de Holsgrove que quase deram golo.

O jogo ganhou mais equilíbrio após o golo anulado a Fran Navarro e não houve superioridade tão evidente do Gil como no início. Ainda que aqui e ali com muita disputa e algumas perdas em zonas centrais, o Paços conseguiu construir melhor e chegou à vantagem na sequência de um canto, com Gaitán a cruzar de forma belíssima para Adrián Butzke cabecear a contar (34m).

Até ao intervalo, foi Gaitán (que belo jogo do argentino!) a obrigar Kritciuk a uma boa defesa a negar o 2-0.

Gil reentra bem, mas fotocópia a partir de Gaitán vale 2-0

Tal como na primeira parte, foi o Gil a entrar melhor na segunda, acercando-se desde cedo da área defensiva pacense. Tomás Araújo ficou perto do empate, mas Marafona defendeu, antes de Rui Pires completar com um corte decisivo (55m).

Porém, a resposta do Paços foi surgindo, com algumas chegadas à frente e novo golo a partir de um canto. Fotocópia a partir de Gaitán, que após combinar com Nigel Thomas cruzou para Nuno Lima marcar à segunda, com a bola a ir ter-lhe à perna após um cabeceamento inicial defendido por Kritciuk (58m). Com mérito e eficácia, o Paços ganhava outra robustez no resultado e à boleia de um pé esquerdo refinado de Gaitán. E a diferença só não aumentou porque Maracás viu um golo anulado por falta ofensiva na área.

Fran Navarro (pois claro) e um ataque final insuficiente

O Gil Vicente reagiu dez minutos depois e por quem mais? Durante um jogo em que foi notícia a negociação para o FC Porto, para a próxima época, Fran Navarro encostou após defesa de Marafona a remate de Murilo, para o 2-1 e o seu 16.º golo na época.

O espanhol aqueceu o resultado. O jogo, idem. O Paços recuou face ao crescimento do Gil, que foi quem mais procurou o golo nos 20 minutos finais. Tomás Araújo roçou o empate com uma bola ao poste e os ânimos intensificaram-se, com algumas paragens protestadas pelos gilistas e lances de disputa, como uma queda de Navarro num lance dividido, na compensação.

Por fim, só o golo de Fran Navarro não chegou a um Gil que carregou em tudo na fase final para evitar a derrota e o Paços saboreou o primeiro triunfo perante o seu público.