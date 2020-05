O Estádio Capital do Móvel está entre os recintos da Liga com aprovação pendente por parte da Direção Geral de Saúde (DGS), de acordo com a lista divulgada esta quarta-feira, mas o Paços de Ferreira garante que as alterações necessárias já foram realizadas.

«Havia uma questão técnica, de pormenor, relacionada com a distribuição de água, mas foi resolvida de manhã pelo técnico, numa reparação realizada em pouco tempo. No fundo, era a indicação feita [pelas autoridades sanitárias] e de pequena monta, uma coisa pequena, de fácil resolução», explicou fonte do clube à agência Lusa.

Uma nova vistoria está marcada já para a tarde desta quarta-feira (14h30), com vista à aprovação do recinto para receber os jogos da retoma da Liga.

Do 15 estádios sujeitos a vistorias, nove foram já aprovados: Cidade do Futebol, Estádio. D. Afonso Henriques (V. Guimarães), Estádio do Dragão (FC Porto), Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio José Alvalade (Sporting), Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, Estádio da Luz (Benfica) e o estádio do Portimonense.

Os estádios do Bonfim [V. Setúbal], Capital do Móvel [Paços de Ferreira], Cidade de Barcelos [Gil Vicente], do Clube Desportivo das Aves, do Bessa [Boavista] e do Rio Ave estão pendentes de algumas correções.

O Rio Ave também já mostrou que está a avançar com os trabalhos nesse sentido, e o Vitória de Setúbal também pretende ter tudo resolvido ainda nesta quarta-feira.