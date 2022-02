O futebolista do Paços de Ferreira, N’Dri Koffi, sofreu uma lesão grave no último treino da equipa antes da receção ao Vizela e é praticamente certo que não joga mais esta época, confirmou o treinador dos castores, César Peixoto, este sábado.

«O Koffi acabou por se lesionar no último treino, uma lesão grave, de certeza que não vai jogar mais esta época. É pena, é um miúdo que vinha aportar coisas diferentes na frente, com talento, com muitos sonhos e isto é mesmo o pior do futebol, as lesões graves e demoradas. Com certeza vai voltar mais forte, tem a equipa técnica, o clube e todo o grupo a apoiar, como fazemos com o Vigário, o Jordi, o Jorge Silva, o Flávio. Temos tido alguns azares, mas o processo continua e vão voltar mais fortes», afirmou o técnico, na conferência de imprensa após a vitória por 2-1 ante o Vizela, no duelo da 23.ª jornada da I Liga.

Koffi, avançado costa-marfinense de 19 anos, tinha chegado ao Paços há menos de um mês, no mercado de transferências de janeiro, cedido pelo Reims.

O jovem já tinha sido utilizado como suplente utilizado em três encontros: jogou 12 minutos em Braga, 13 na receção ao Portimonense e três na deslocação ao Estoril.