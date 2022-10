Figura: Chuchu Ramírez



O venezuelano resolveu o jogo na Mata Real com um cabeceamento oportuno em antecipação na área. É, afinal, o que se pede a um avançado, certo? Ramírez não podia ter pedido melhor estreia a marcar, uma vez que deu ao Marítimo a primeira vitória da Liga. Além do golo, o cafetero revelou pormenores interessantes a segurar a bola e a associar-se com os seus companheiros.





Momento: Trmal acaba o que Chuchu começou, minuto 90+5



Em vantagem desde o minuto 28, o Marítimo decidiu aguentar a preciosa vantagem perante o crescimento do Paços nos últimos minutos. Já com Arthur, Kayky e Butzke em campo, os castores ficaram muito perto de alcançar a igualdade, o que seria um mal menor. O espanhol voou bem entre os centrais contrários e foi capaz de cabecear com qualidade, obrigando Trmal à defesa da noite.





Outros destaques:





Xadas: tem pormenores que deixam quem o vê a jogar a imaginar que tem futebol para outros patamares. O problema do internacional sub-21 português é que apenas surge a espaços. Esta noite, o médio «inventou» as melhores situações de golo do Marítimo no jogo. Xadas assistiu Chuchu Ramírez para o 1-0, isolou Vidigal para o que poderia ter sido o 2-0 e somou um par de cruzamentos e de remates perigosos.



Matchoi: não fez um jogo feliz embora tenha sido quem mais perigo levou à baliza de Trmal. O internacional jovem português esteve nos pés a melhor ocasião do Paços de Ferreira na primeira parte e só não marcou por mérito do guarda-redes adversário. Teve o mérito de tentar remar contra a maré na fase mais difícil da equipa no encontro e de não desistir ainda que nem sempre as ações lhe tenham saído na perfeição.



André Vidigal: o extremo fez um bom jogo na Mata Real. Faltou-lhe, porém, fazer um golo, visto que teve oportunidades para tal. O luso-angolano desperdiçou uma soberana ocasião para fazer o 2-0 a acabar a primeira parte, lance que poderia ter fechado o encontro. Pesa tenha dado imenso trabalho à defesa pacense, Vidigal pecou na definição em alguns momentos, não dando a melhor sequência a certos lances – um aspeto a melhorar.



Butzke: incompreensivelmente o espanhol começou no banco e entrou a vinte minutos do final. Butzke é um homem de área, capaz de ganhar duelos no ar e de incomodar os adversários. O atacante fez mais no tempo em que esteve em campo que os restantes companheiros de ataque e não fosse Trmal e poderia ter feito o empate nos descontos.