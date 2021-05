Figura: Zainadine

Foi o rosto da resistência insular na Capital do Móvel. O internacional moçambicano não deu uma nesga de espaço a João Pedro: acumulou desarmes em antecipação e mostrou-se imperial no jogo aéreo. O sub-capitão do Marítimo mostrou-se fulcral na liderança da linha defensiva, dando uma contribuição tremenda para manter o empate. Ao mesmo tempo, Zainadine demonstrou a qualidade e a tranquilidade habituais na saída de bola. Liderou pelo exemplo.

Momento: felicidade protege os insulares, minuto 40

O Marítimo estava a ser completamente dominado pelo adversário até que um golo lhe caiu do céu. Ou melhor, saiu da cabeça de Joel. No primeiro remate enquadrado com a baliza de Jordi, os insulares marcaram. Tudo começou num lançamento de linha lateral executado por Winck para Edgar Costa. O capitão dos madeirenses lançou o lateral-direito e este cruzou para o cabeceamento de Tagueu. A bola bateu nos dois postes e entrou na baliza de Jordi. Um lance feliz que vale um ponto importante na luta pela permanência.

Outros destaques:

Luiz Carlos: correu como se tivesse menos dez anos e assinou uma bela exibição. O experiente médio marcou o primeiro golo do jogo, mas não se acomodou nem deixou a equipa do Paços fazê-lo. O brasileiro aproveitou o espaço nas costas dos médios contrários para furar a muralha defensiva em condução e conseguiu bons cruzamentos nem sempre bem aproveitados pelos seus colegas. Luiz Carlos fez parte da equipa histórica do Paços que ficou no 3.º lugar da Liga, jogou pelo clube na II Liga até o devolver novamente às provas UEFA. Portanto, ninguém mais que ele merecia o golo que garantisse o 5.º lugar ao Paços.

Joel Tagueu: frequentemente, o avançado esteve só no ataque, quase que entregue à sua sorte. Joel travou uma luta desigual com Marcelo e Baixinho, mas na única oportunidade que teve marcou um precioso golo para o Marítimo. O internacional camaronês chegou ao 9.º golo na Liga e está a apenas u da época mais profícua da carreira.

Marco Baixinho: se defensivamente teve pouco trabalho, ofensivamente o defesa participou em algumas das melhores ocasiões de golo do Paços de Ferreira. Qual Baixinho, Marco acertou no poste num cabeceamento no meio da área insular e assistiu Luiz Carlos para o golo. Assim como Marcelo, Baixinho esteve em bom plano.