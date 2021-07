O Paços de Ferreira oficializou, esta quinta-feira, o regresso de Denilson.



O avançado brasileiro volta assim à Mata Real, onde esteve na segunda metade da época 2019/20, tendo marcado três golos em 13 presenças. O jogador de 25 anos assinou por dois anos com os castores, desvinculando-se em definitivo do Atlético Mineiro.



No último ano, Denilson esteve cedido pelo Galo ao Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos, clube pelo qual marcou cinco golos em 15 jogos.



Formado no Fluminense, o futebolista carioca conta com passagens por Granada B, Neftchi, Avaí, São Paulo, Vitória, Atlético Mineiro e Al-Faisaly.