O treinador do P. Ferreira, Pepa, testou positivo para covid-19, informou o clube nesta terça-feira. O técnico foi por isso colocado em isolamento, juntamente com mais dois elementos do staff, estes de forma preventiva.

Os castores jogam no próximo domingo para o campeonato, recebendo o Santa Clara, jogo que já sabem que vão ter de disputar sem o treinador no banco.

Leia o comunicado na íntegra:

«O treinador principal do FC Paços de Ferreira, Pepa, revelou teste positivo no exame SARS-CoV2, pelo que se encontra em isolamento, cumprindo o estabelecido no Plano de Contingência do Clube. De forma preventiva, também dois elementos do staff profissional foram colocados de quarentena.

A situação foi reportada à Autoridade Local de Saúde, com quem o departamento médico do FC Paços de Ferreira mantém contato próximo, dando-se seguimento às suas orientações.»