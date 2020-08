O P. Ferreira está próximo de assegurar o empréstimo de Martín Calderón, médio espanhol, de 21 anos, do Real Madrid.

O Maisfutebol sabe que o negócio decorre há alguns dias e está próximo de ficar fechado, com o internacional jovem espanhol a rumar aos castores, provavelmente, por empréstimo de um ano.

O médio defensivo natural de Jerez de la Frontera transferiu-se transferiu em 2013 do Sevilha para o Real Madrid, clube no qual fez quase toda a formação.

Internacional sub-19 por Espanha, Martín Calderón fez parte da seleção de sub-17 que perdeu o título europeu para Portugal, em 2016.

O As escreve que o médio chega ao clube português depois de ter renovado o contrato até 2022, ficando o P. Ferreira com opção de compra por 50 por cento do passe.

Na última época, Calderón fez 13 jogos pela equpa secundária do Real Madrid.