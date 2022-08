Fredrik Aursnes vai falhar o Benfica-P. Ferreira desta terça-feira (20h15) por questões regulamentares, uma vez que não estava inscrito pela equipa encarnada na data original do encontro: 21 de agosto. Pelo mesmo motivo, o Paços está privado de dois reforços: Adrián Butzke e Erick Ferigra.

Adrián Butzke e Erick Ferigra foram anunciados pelo clube pacense no decorrer da semana passada e estiveram na ficha de jogo do P. Ferreira-Estoril (0-3).

Butzke foi até suplente utilizado e viu dois cartões amarelos, sendo expulso já ao cair do pano. De qualquer forma, não poderia dar o seu contributo no jogo em atraso da 3.ª jornada da Liga.

«Nos casos de adiamento de jogo, apenas poderão ser incluídos na ficha técnica do jogo adiado os jogadores que se encontravam regulamentarmente inscritos na data inicialmente fixada», pode ler-se no número 9 do artigo 41 do Regulamento de Competições da Liga.