FIGURA: Douglas Tanque

Decisivo para o marcador final, com os dois golos do jogo. Não é um avançado talhado para grandes arrancadas, mas o seu físico é imponente em zonas mais próximas da área e dentro desta. Além disso, o sentido de baliza é muitas vezes letal. Foi desta forma que, bem posicionado, recebeu na área para o 1-0 e, no 2-0, acompanhou Luiz Carlos antes de receber o passe deste para voltar a marcar. Chegou aos sete golos esta época e acabou substituído para o descanso ao minuto 73. Tal como nas duas primeiras épocas no Paços, em que assinou dois bis em cada uma delas, repete essa marca em 2020/2021: já tinha feito dois golos na Taça à UD Oliveirense. É o sexto bis pelos castores.

MOMENTO: fotocópia letal de Aderllan (56m)

Numa fase em que o Rio Ave procurava instalar – e já ia mostrando – outra dinâmica em busca do empate, Aderllan Santos borrou a pintura pela segunda vez e de forma letal. Fotocópia do 1-0, com perda de bola em zona defensiva perante Luiz Carlos, a originar novo golo de Douglas Tanque. E a tornar o jogo mais confortável de gerir para o Paços.

OUTROS DESTAQUES

Luiz Carlos: é essencial no equilíbrio, na experiência e na esperteza deste meio-campo do Paços de Ferreira. É dele a pressão a Aderllan Santos que origina o lance do 1-0 e é também dele a recuperação de bola ao mesmo adversário, antes da assistência que fez para o 2-0.

Stephen Eustáquio: mais um jogo com nota globalmente positiva do médio luso-canadiano. Evitou várias saídas do Rio Ave para o ataque, com grande entrega nos duelos individuais e nas recuperações de bola.

Aderllan Santos: destaque pela negativa, indubitavelmente. Está ligado diretamente aos dois golos que ditam a derrota, com as perdas de bola do lado esquerdo da defesa, ambas perante Luiz Carlos, que ditaram o bis de Douglas Tanque.

Pelé: o homem mais do lado do Rio Ave e um dos melhores do jogo. Assumiu bem a construção de jogo da equipa, com constância e consistência.

Jordi: não deixou o Rio Ave aproximar-se no marcador a partir do momento em que o Paços ganhou vantagem. Isso ficou mais notório na segunda parte e sobretudo em dois lances com Gelson Dala.