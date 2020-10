FIGURA: Oleg

Bom jogo do lateral-esquerdo, decisivo para a vitória pacense, com o golo que abriu o marcador, aos 35 minutos. Foi premiado pelo sprint desenfreado até à área contrária e ofereceu à equipa a vantagem, que só escaparia depois por três minutos. Primeiro golo da carreira na equipa principal de um clube.

MOMENTO: corrida total para a primeira vantagem (35m)

Bruno Costa iniciou a condução de bola já no meio-campo contrário e viu o golo passar por si. Quem diz golo, diz Oleg, que passou por si a correr com tudo até à área, pouco antes de Luther receber a bola do médio formado no FC Porto para o cruzamento que resultou na assistência para o 1-0.

OUTROS DESTAQUES

Thiago Santana: quatro jornadas, quatro golos do Santa Clara, quatro golos do avançado brasileiro. A pontaria após a luta pelos espaços surgiu ao minuto 69 para um golaço de cabeça, a demonstrar que é a referência goleadora da equipa açoriana. Não chegou para vencer.

Luther Singh: assistência eficaz para o primeiro golo e olho constante na baliza do Santa Clara, como o remate forte que fez ao minuto 49.

Bruno Costa: foi o grande elo de ligação da equipa, entre o meio-campo e o ataque. O médio assinou uma prestação positiva, iniciou a jogada do 1-0 e lançou com certeza e rigor a equipa para o ataque em vários lances.

Carlos Júnior: fez um jogo globalmente regular até ser substituído ao minuto 64. Na missão defensiva, sobressaiu pelas bolas cortadas para longe da área guardada por Marco. Lá à frente, bem tentou, esticou jogo, mas não houve grande oportunidade para concretizar, pela falta de maior definição no último terço.

Luiz Carlos: jogo conseguido do médio de 35 anos. Aguerrido, intenso, sempre atrás da bola e da redução de espaço ao homem no meio-campo. Ação decisiva com o toque na bola antes do 2-1 de Douglas Tanque. A experiência mora ali, mas ainda há muito pulmão e físico em prol da equipa.

Douglas Tanque: decisivo ao apontar o 2-1 que garantiu os três pontos à equipa pacense.