E tudo Paulinho levou. O primeiro hat-trick da carreira, uma assistência e mais três pontos para o Sp. Braga, que sai de Paços de Ferreira mais seguro no quarto lugar e a olhar para cima.

A noite na Capital do Móvel foi do avançado português de 27 anos. Em 38 minutos, deu praticamente a sentença para o resto do jogo, igualou os benfiquistas Pizzi e Carlos Vinícius no topo de goleadores da I Liga (17 golos) e deu mais três pontos aos minhotos, na disputa pelo terceiro lugar.

Duas horas depois de o Sporting bater o Santa Clara, os comandados de Artur Jorge somaram a segunda goleada em dois jogos com o novo técnico, agora com marca cinco. Está reposta a desvantagem de três pontos para o pódio. O Paços podia festejar a permanência, mas adia-a à entrada para as últimas três rondas.

Ainda não estava completo um minuto quando Carlos Xistra entendeu que Oleg carregou Paulinho após um cruzamento de Pedro Amador. O número 20 assumiu o castigo máximo e abriu as contas, aos três minutos.

O golo madrugador teve justificação no que seguiu. O Sp. Braga, de novo num 4x3x3 com Paulinho apoiado por Ricardo Horta e Trincão, foi sufocante na pressão, teve qualidade na posse, inteligência sem bola e eficácia no erro adversário.

Seria assim, no espaço de quatro minutos, que a contagem aumentaria aos 34 e 38 minutos. Primeiro, o génio de Trincão tirou quatro adversários do caminho, teve bola na mão de Marcelo e acabou com Paulinho a bater de novo Ricardo Ribeiro da marca dos 11 metros. Depois, a displicência do Paços na saída foi igual prejuízo: Pedrinho foi buscar a bola atrás, só que estava de costas para o jogo. Paulinho percebeu, roubou a bola e encostou para o 0-3 após driblar o guarda-redes.

Tudo ficou fácil para os bracarenses – com mérito próprio – perante um Paços castigado severamente na ação disciplinar de Xistra: em 28 minutos, Pepa viu Oleg, Luiz Carlos, Eustáquio, Maracás e Pedrinho serem amarelados. Rude golpe para encarar o resto do jogo – então ainda com a margem mínima – no bloco central.

O Paços pouco mais conseguiu do que um remate potente de Tanque já no minuto adicional antes do intervalo, obrigando Matheus à primeira tarefa. A diferença não foi outra porque Ricardo Ribeiro negara, ainda na fase inicial, o 0-2 a Ricardo Horta, após jogada sublime de Paulinho e Fransérgio.

Pepa mudou três ao intervalo – Baixinho, Diaby e Hélder foram a jogo – mas a fórmula minhota acabou com as esperanças. Logo ao minuto 47, uma jogada iniciada em Matheus acabou com cinco toques até ao golo de Ricardo Horta, assistido por Paulinho.

Depois, foi gerir, ainda desperdiçar, rodar a equipa e assinar a mão cheia. Ricardo Esgaio não quis nada com o golo na cara de Ricardo Ribeiro e o Paços reduziu depois pelo recém-entrado Uilton (79m). Do banco para marcar saiu também Galeno, assistido por André Horta (85m), para uma noite de mão cheia.