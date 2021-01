Figura: Bruno Costa



Que exibição. Juntamente com Luiz Carlos e Eustáquio, cresceu com o andar do relógio. Beneficiou da saída de Al Musrati e da situação de inferioridade no meio-campo do Sp. Braga para se soltar. O lance que deu o 1-0 é sintomático dessa liberdade de movimentos de Bruno Costa. Depois, foi o talento a fazer o resto: receção com a ponta da bota direita, drible para o corredor central e pontapé cruzado. Pareceu tão simples. Além do golo, o ex-FC Porto foi o principal elo de ligação entre o meio-campo e o ataque, colocando sempre em sentido a defesa contrária.





Momento: Ricardo atira para a Horta, 68m



Pouco depois de sofrer o golo, o Sp. Braga criou uma ocasião flagrante para igualar. Sequeira descobriu Esgaio na direita e este cruzou rasteiro para a marcar de penálti onde surgiu Ricardo Horta atirar para a bancada. Foi a melhor situação dos bracarenses na partida.







Outros destaques:





Marco Baixinho: um jogo a roçar a perfeição. Só por uma vez deu espaço a Abel Ruiz, acabando por neutralizá-lo. O defesa pacense mostrou-se muito forte nos duelos e teve o mérito de encontrar sempre a forma ideal para roubar a bola aos oponentes. Baixinho podia ter marcado, mas o cabeceamento saiu a rasar o poste da baliza de Matheus.



Ricardo Esgaio: defensivamente esteve irrepreensível e ofensivamente foi uma das maiores armas dos minhotos para chegar à baliza de Jordi. Se na primeira parte pecou no momento da definição do cruzamento, o nazareno cresceu na segunda parte como mostra o passe excelente para o desperdício de Ricardo Horta. Fez por alcançar outro resultado.

Jordi: ainda há dúvidas que é um dos bons guarda-redes da Liga? O brasileiro fez três defesas excelentes quando o jogo estava empatado. Jordi revelou-se felino entre os postes e seguro fora deles, apesar de ser ter precipitado em algumas reposições. Há muito de Jordi no triunfo pacense.



Ricardo Horta: partia da direita para o corredor central ao contrário do que é habitual. No entanto, a capacidade de decisão e de libertar no momento que o internacional português possui é útil em qualquer parte do terreno. Horta combinou bem com Esgaio na primeira parte, inventando várias situações de perigo para a baliza pacense. Com o decorrer dos minutos, Horta surgiu mais perto da área e na melhor situação do Sp. Braga na partida atirou para a bancada.