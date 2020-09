A FIGURA: Nuno Mendes

Há algo de Eric Abidal na passada larga e de Roberto Carlos na potência. Pérola avalizada por qualquer especialista de bons modos e intenções. O 3x4x3 permite-lhe uma projeção ofensiva que dá ao seu futebol uma dimensão interessantíssima. Raramente erra, raramente comete excessos. Um menino já com grande maturidade competitiva. É muito forte a cruzar, executa bem o gesto técnico e levanta a cabeça antes de tocar a bola. É dele que nasce o golo de Coates, o 2-0. Apanhou com o rapidíssimo Zé Uilton, mas ganhou-lhe quase sempre no pique. O Sporting tem aqui um ativo valiosíssimo.

O MOMENTO: torres centrais ao ataque e 2-0 (minuto 63)

O Paços estava mal, mas continuava vivo. E tiveram de ser três defesas do Sporting a acabar com as dúvidas na partida. Nuno Mendes (sempre ele) cruzou de pé direito na esquerda, Feddal ganhou nas alturas e serviu de cabeça para Seba Coates marcar. Tudo fácil, tudo com o Paços a ver.

Outros destaques:

Feddal:

Muito tranquilo, aparentemente distante do jogo. Quem olha para o marroquino e o vê em campo, não identifica nenhuma gota de suor. É uma estátua impassível. É isto uma crítica negativa? Nem por sombras. Sempre que necessário, lá esteve ele a reagir e fazer o que lhe competia. Bem na cobertura defensiva, no espaço entre Coates e Nuno Mendes, e ainda melhor a assumir a responsabilidade na primeira fase de construção. Fez a assistência para o golo de Coates. É internacional marroquino, veio da liga espanhola e conhece todos os momentos do jogo. Boa contratação.

Tiago Tomás

Tem só 18 anos e é importante começar por aí. A irreverência embrulha-se com ansiedade e as decisões nem sempre são boas. Falhou dois golos cantados, precisamente por culpa dessa excessiva vontade. Logo no início encostou para as nuvens um cruzamento de Nuno Mendes e já perto do intervalo rematou ao lado, quando tinha a obrigação de marcar ou, pelo menos, servir Nuno Santos. A qualidade está lá, agora é ter paciência e dar minutos de jogo a este avançado.

Pedro Porro

Segunda parte muito boa. Raçudo, comprometido com a equipa, apareceu ainda na marcação de um livre direto. Se melhorar os índices físicos – acabou em sofrimento – será certamente uma unidade importante nas escolhas de Rúben Amorim.

Bruno Costa

De frente para a baliza e com espaço é, não há dúvidas, um perigo. Quando o pé esquerdo acerta na bola, meus senhores, saiam da frente. Ameaçou o golo logo no início, mas o trio defensivo do Sporting começou a acertar na marcação e Tanque passou a jogar sobretudo de costas. Aí, apesar do poder e a capacidade de rodar, foi menos ameaçador.

O melhor do setor recuado do Paços no reencontro com a antiga equipa. É o patrão da defesa e o mais fiável dos seus integrantes.