Um golo no segundo de oito minutos de compensação travou uma noite salvadora para o Tondela na luta pela permanência. Em Paços de Ferreira, houve um golo e um ponto para cada lado. Agra, quase o Salvador beirão, deu vantagem ao inédito finalista da Taça (32m), mas Lucas Silva foi de carrinho para o empate final (90+2m), num período castigador para os visitantes, que ainda tiveram uma expulsão.

O Paços foi, globalmente, a equipa com mais bola. Mais rematadora. E acabou por ter frutos (em parte) pelo esforço e investimento que colocou em campo. O Tondela tentou tudo, mas não aproveita em pleno as derrotas de Moreirense e Belenenses. Deixa o lugar de descida para os cónegos, salta para o de play-off, mas fica a três pontos do Arouca. Faltam duas finais.

Os castores tiveram desde cedo maiores tempos de posse: muitas vezes de forma assumida, mas por vezes também com notório consentimento de um Tondela que teve pouca presença ofensiva, sobretudo na primeira meia hora, à exceção de um livre de Agra (7m) e de um remate torto de Boselli (26m). Os beirões estavam, sobretudo, coesos atrás.

O Paços, que cedo teve uma contrariedade com a lesão de Antunes (8m), obrigou Trigueira a uma defesa apertada por Nuno Lima (11m) e quase aproveitou um erro alheio, mas a tentativa de chapéu de Nuno Santos teve guarda-redes à altura (22m).

Golo ativou emoções, segunda parte idem

Tudo isto – que foi pouco e pouco espetáculo estava a dar aos adeptos – até ao minuto 32, em que o Tondela, com paciência, desmontou as marcações do Paços numa triangulação entre Bebeto, Agra e Rafael Barbosa, até ao cruzamento deste encontrar Tiago Almeida ao segundo poste para um desvio de cabeça que encontrou a cabeça de Agra para a vantagem beirã.

O golo do extremo ativou a equipa, que em vantagem pareceu ter mais confiança para sair para a frente. Isso daria até outro golo, mas anulado a Boselli depois de uma grande jogada de Rafael Barbosa pelo meio (45+2m). O Paços fechou o primeiro tempo perto do 1-1, por Delgado.

Na segunda parte, a entrada de Deni Jr no Paços por troca com Rui Pires – e ligeiro recuo de Nuno Santos – deu outra dinâmica e espaços no ataque e o Tondela teve outras dificuldades, mas o mesmo aconteceu do outro lado. O Paços, com notório risco acrescido, também viu o Tondela fazer muito do que gosta: saídas rápidas pelos seus homens velozes na frente. E mais golos não surgiram, aqui e acolá, quase um pouco por mero acaso.

Maior exemplo disso foi um falhanço inacreditável de Rafael Barbosa (61m) com a baliza escancarada, ainda que o lance tenha sido anulado por fora-de-jogo. Antes, já Tiago Almeida e Boselli ficaram perto do 0-2 em ocasiões claras.

Vertigem e carrinho a travar marcha beirã

À medida que o tempo ia passando, o jogo ganhava vertigem, com bola cá e lá.

O Paços não desistiu e chegou ao empate, penalizador para as ambições do Tondela, que além de ter sofrido o 1-1 perdeu o central Sagnan. Lucas Silva, de carrinho ao segundo poste, encostou após cruzamento de Hélder Ferreira e travou a marcha beirã pela salvação (90+2m). A seguir, Sagnan foi expulso por acumulação de amarelos por falta sobre Deni Jr, avançado do Paços que acabou a lamentar uma possível reviravolta nos instantes finais.

Contas feitas, o castor mordeu o Salvador e o Tondela continua aflito na Liga. O Paços recupera o sétimo lugar isolado.