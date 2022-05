FIGURA: Juan Boselli

O uruguaio foi um batalhador no ataque do Tondela e, ofensivamente, o homem mais perigoso. Rendeu o castigado Daniel dos Anjos e, apesar de não ter estado diretamente no golo dos beirões, teve outras ações importantes. Ficou a dever a si melhor conclusão num lance ainda com 0-0 no marcador, até marcou em cima do intervalo num bom remate no lance que acabou anulado por 52 centímetros e, na segunda parte, protagonizou um dos melhores lances individuais: tirou três adversários do caminho e quase foi feliz. Errou por centímetros. Foi uma seta nos contra-ataques e transições. Valentia e coragem.

MOMENTO: Lucas Silva tira o ouro ao Tondela (90+2m)

O Tondela esteve a poucos minutos de sair de Paços de Ferreira com os três pontos, mas um golo de Lucas Silva tirou o ouro à equipa de Nuno Campos, no lance que ditou o 1-1 final. Hélder Ferreira cruzou a meia altura e, na pequena área, ao segundo poste, Lucas Silva, que tinha entrado aos 67 minutos, empurrou para o fundo da baliza.

Paços-Tondela: o filme do empate no fecho da 32.ª jornada

OUTROS DESTAQUES:

Salvador Agra: quase fez jus ao nome em Paços de Ferreira, não fosse o golo sofrido pelo Tondela em tempo de compensação. Abriu o marcador de cabeça aos 32 minutos e acabou por ter papel determinante no marcador. Não são três pontos, é só um, mas o Tondela acaba a jornada 32 a subir uma posição na classificação.

Juan Delgado: um dos melhores do Paços de Ferreira, no duelo frente à antiga equipa. Comprometido a defender, ainda que o Paços não tenha tapado da melhor forma os espaços no golo sofrido, esteve bem nesse plano em praticamente todo o jogo e deu muita manobra ofensiva aos pacenses. Exemplo disso foi a oportunidade que teve em pleno coração da área em cima do intervalo e os vários (bons) cruzamentos, sobretudo na segunda parte, que criaram dificuldades acrescidas aos visitantes.

Lucas Silva: cerca de meia hora em campo bastou para o extremo ser decisivo no resultado final. Marcou o golo do empate a uma bola, que premiou – ainda que não em pleno – um Paços de Ferreira que fez o possível para anular a desvantagem criada desde o minuto 32.

Tiago Almeida: em bom plano na ala direita do Tondela, com a velocidade que já lhe é reconhecida. Fez a assistência para o golo num lance em que estava bem projetado pela ala e esteve perto de marcar na segunda parte, numa das duas melhores ocasiões dos beirões.

Deni Jr: é certo que falha, porventura, a ocasião para a reviravolta em cima do apito final, mas a entrada do avançado ex-Tondela para a segunda parte deu claramente outros trunfos à equipa no terço ofensivo. Faltou-lhe só mesmo o golo. Saiu em lágrimas pelo momento desperdiçado.