Este P. Ferreira de Pepa está num nível acima. Um Paços 6.0 que somou a sexta vitória consecutiva e encostou-se ao Benfica no quarto lugar da Liga.

E o jogo da equipa-sensação desta época até esteve longe do melhor que já se viu na equipa de Pepa.

Teve um excelente início, ao marcar por Douglas logo aos dois minutos, controlou grande parte dos primeiros 45 minutos, mas sem ser exuberante.

Na segunda parte, os castores entraram autoritários, mas o Tondela foi crescendo e chegou ao empate num penálti de João Pedro, numa altura em que os pacenses baixaram o ritmo.

Mas depois, há a confiança de uma equipa que está muito bem e que se sente confortável em todos os momentos do jogo.

Pepa mexeu na equipa e deu-lhe estabilidade para ir à procura da vitória de forma serena.

Foi, portanto, com naturalidade que o golo do triunfo apareceu aos 85m. Numa bela jogada de envolvimento, Hélder Ferreira combinou com Fernando Fonseca, que serviu João Pedro, avançado acabado de entrar para este marcar o golo do triunfo pacense.

A equipa de Pepa acaba a primeira volta do campeonato com 34 pontos – fez 39 em toda a época passada (!!) -, com os mesmos pontos que o Benfica e com mais quatro pontos do que o V. Guimarães, sexto classificado (com menos um jogo).

Já o Tondela, mantém-se sensivelmente a meio da tabela, com 18 pontos, quatro acima da linha de água, mas continua com enormes dificuldades em pontuar fora de casa, algo que não acontece desde a quarta jornada.