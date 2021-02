A FIGURA: João Pedro

Três minutos em campo. Foi tudo o que João Pedro precisou para marcar o golo que resgatou a vitória para o P. Ferreira. O jovem avançado contratado esta época ao V. Guimarães. O suficiente para se fazer herói da partida com o segundo golo da conta pessoal na Liga.

O MOMENTO: João Pedro, herói de efeito instantâneo

João Pedro entrou aos 83 minutos e marcou aos 85 resolvendo um jogo que estava a complicar-se para os castores.

OUTROS DESTAQUES

Luther Singh

A excelente entrada do P. Ferreira no jogo ficou muito ligada ao sul-africano. Foi dele o excelente trabalho para o golo do Tanque logo aos dois minutos. Luther segurou a bola, esperou a chegada do avançado e serviu-o no momento certo. Depois manteve-se ligado à corrente e quase todo o perigo pacense passou pelos pés dele na primeira parte. A equipa ressentiu-se depois do menor fulgor dele no segundo tempo.

Douglas Tanque

O brasileiro abriu o marcador logo aos dois minutos e acabou com uma seca que lhe durava há quatro jogos. Marcou o sexto golo nesta edição da Liga e lutou semre

Murillo

Foi o maior responsável pela reação do Tondela. A velocidade do extremo venezuelano foi a arma utilizada pelos beirões para desmontar a defesa pacense, na segunda parte. Foi ele que ganhou o penálti, minutos depois de ter sido derrubado muito perto da linha da grande área.