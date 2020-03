FIGURA: João Carlos Teixeira

Saiu do banco para decidir na segunda parte. Dois golos assinaram a reviravolta e os três pontos para a equipa minhota. Deu claramente uma dinâmica que Poha, na primeira parte, não conseguiu na ligação entre os médios e os homens mais avançados do V. Guimarães. Precisou somente de dois minutos para, no primeiro remate, assinar o empate no marcador e para completar o resultado num potente remate ao minuto 66. Chega aos oito golos na época, tornando-se assim a mais concretizadora da carreira para o jogador de 27 anos.

MOMENTO: potência para a reviravolta (66m)

Davidson na origem, João Carlos Teixeira na conclusão. O brasileiro ganhou o lance a Diaby a meio do meio-campo ofensivo, viu um remate esbarrar num defesa, Edwards viu também Ricardo Ribeiro opor-se com uma excelente defesa, mas João Carlos Teixeira não perdoou, com um remate potente para a reviravolta.

OUTROS DESTAQUES

Hélder Ferreira: jogo especial para o extremo de 22 anos, tanto como conseguido. Grande exibição. No reencontro com o clube de praticamente toda a formação e carreira, agitou e criou perigo nas jogadas em profundidade e triangulações rápidas pelos flancos, assinando o quarto golo da época e algo inédito como sénior: duas jornadas consecutivas a marcar. Já tinha sido decisivo no último domingo na Vila das Aves e abriu o resultado deste domingo, com um remate colocado a bater Douglas. Foi, no entanto, insuficiente. Ainda ficou perto do 2-2, mas Douglas ganhou o lance, ao minuto 88.

Davidson: porventura o jogador mais constante do V. Guimarães em campo. Está na origem dos dois golos. Numa primeira parte mais apagada dos minhotos, foi quem mais sobressaiu e, na segunda, cresceu e ajudou a equipa a crescer. Arrancada fulminante para o cruzamento que assiste João Carlos Teixeira para o empate é exemplo prático e direto da contribuição dada ao jogo. Teve a reviravolta nos pés, negada num corte incrível de Marco Baixinho, mas voltou a evidenciar-se ao arrancar, com raça, o lance que acaba com o 1-2 final no marcador.

Denilson: abnegação total nos 90 e poucos minutos para lutar por um resultado positivo para o Paços. Serviu Hélder Ferreira para o golo inaugural, correu e deixou todo o suor em campo, incomodando Pedro Henrique e Venâncio na saída do V. Guimarães, com algumas recuperações que proporcionaram ataque da equipa de Pepa.

Ouattara: 45 minutos em campo e poucos argumentos mostrados para convencer Ivo Vieira na estreia a titular. Viu um cartão amarelo e foi infeliz nas ações ofensivas, à medida da equipa na metade inicial. Noite para pouco lembrar. Exemplo para melhorar.