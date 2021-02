A FIGURA: Luther Singh

Uma seta apontada à baliza. Sobre a esquerda do ataque, o sul-africano foi o quebra-cabeças do costume. No primeiro golo, é dos seus pés que sai o cruzamento tenso para uma finalização acrobática de José Pedro. Já na segunda parte, conduz a bola e sofre a falta no bico da área, cujo livre viria a resultar em golo. Mais uma tarde de sonho para Luther, que vai na sua terceira época consecutiva cedido pelo Sp. Braga. O extremo sul-africano de 23 anos mostra em Paços de Ferreira qualidades para poder vir a ser uma opção válida para os arsenalistas.

--

O MOMENTO: minuto 90+3. Um longo suspiro de alivio

Se de um lado se arrancou cabelos, do outro deu-se um longo suspiro de alívio. Jordi saiu da baliza e aliviou a bola para zona proibida, Pepelu tentou um chapéu de aba larga… E com a baliza deserta o golo escapou por um palmo. O V. Guimarães falhou o empate por centímetros no derradeiro lance do jogo. Jordi, que quase encarnou o papel de vilão, ficou sentado dentro da baliza, já depois do apito final, até ser levantado pelo próprio presidente do Paços com um abraço.

--

OUTRAS FIGURAS:

Marcus Edwards

Craque dos pés à cabeça. O inglês formado no Tottenham é um perigo à solta sempre que toca na bola. Aos dribles estonteantes do costume juntou-lhe passes mortais. Aos 19m colocou Pepelu (ligeiramente adiantado) na cara de Jordi, quatro minutos depois isolou Rochinha sobre a esquerda para um lance em que Estupiñán abriria o marcador.

Rochinha e Estupiñán

Veloz sobre o flanco, o vitoriano foi decisivo no lance do golo ao servir Estupiñán para abrir o marcador. O ponta-de-lança colombiano finalizou com qualidade e já leva oito golos em onze jogos nesta época.

Hélder Ferreira

Excelente complemento no flanco oposto ao de Luther Singh. Hélder Ferreira mostrou verticalidade e teve um par de cruzamentos com perigo. Já na segunda parte, coube-lhe o prémio maior, ao surgir de cabeça na área para fazer contra a sua antiga equipa o golo do triunfo pacense.

João Pedro

O castigo a Douglas Tanque abriu a titularidade na frente de ataque ao luso-guineense e ele correspondeu com aquele que possivelmente será um dos golos do ano na Liga. Um pontapé acrobático aos 33m que restabeleceu a igualdade. João Pedro, que na época passada representou o Vitória, marcou um golaço à antiga equipa. Uma traição em grande estilo.

Stephen Eustáquio e Bruno Costa

Os dois dínamos do meio-campo pacense voltaram a mostrar serviço. O Vitória tentou bloquear o jogo pelo corredor central, mas a inteligência e leitura de jogo de ambos encontrou sempre um caminho alternativo. Mais um grande jogo de ambos, tal como diga-se de Luiz Carlos, o terceiro elemento do meio-campo, essencial na contenção.