Na sequência do incidente que ocorreu na bancada onde estavam os adeptos do Sporting no estádio Capital do Móvel, o Paços de Ferreira reconheceu a «gravidade» do sucedido e «decidiu suspender a utilização da bancada para reavaliação de todas as condições de utilização». Não há, por isso, data para que a bancada amovível volte a ser usada.



Apesar de suspender a utilização da bancada poente do seu recinto, os castores sublinham que o estádio encontra-se «licenciado pela Liga» e que antes de cada encontro são realizados «trabalhos de manutenção» assim como uma «inspeção regular permanente».



[em atualização]





O comunicado do P. Ferreira:





A propósito do incidente que ocorreu na bancada poente do Estádio Capital do Móvel durante o encontro entre o FC Paços de Ferreira e o Sporting Clube Portugal, vem a direção da FC Paços de Ferreira SDUQ prestar os seguintes esclarecimentos:

1- A bancada poente, bem como todo o restante estádio, encontram-se devidamente licenciados pela Liga Portugal e devidamente certificados por técnico habilitado para a sua utilização em jogos oficiais;

2- Antes do arranque oficial das competições são realizados trabalhos de manutenção que se possam mostrar necessários, o que aconteceu no início da presente temporada, além de uma inspeção regular permanente;

3- Ao contrário do que foi veiculado na comunicação social, a base que cedeu não serve de apoio a cadeiras da bancada. Servia sim, como degrau numa das cochias da bancada, sendo a cochia uma zona de passagem e não de permanência de adeptos;

4- O facto ocorrido ontem é resultado de uma acumulação anormal e indevida de pessoas em cima de um único degrau de uma das cochias da bancada, que fez com que a base cedesse;

5- Não obstante de não se terem a lamentar danos físicos, a FC Paços de Ferreira SDUQ reconhece a gravidade deste incidente;

6- Nesse sentido, a FC Paços de Ferreira SDUQ decidiu suspender a utilização da bancada para reavaliação de todas as condições de utilização e adotar todas as medidas necessárias e suficientes, para uma utilização segura de todos adeptos que possam vir a utilizar a mesma.

7- No dia de hoje, decorreu uma visita conjunta dos serviços da Liga Portugal e dos serviços técnicos da FC Paços de Ferreira SDUQ para avaliação da estrutura global da bancada e independentemente daquilo que sejam a decisão formal das instâncias responsáveis, a FC Paços de Ferreira SDUQ decidiu pela suspensão imediata e preventiva da utilização da mesma.

A direção da FC Paços de Ferreira SDUQ

Paços de Ferreira,

8 de novembro de 2021