O futebolista português Jorge Silva vai ser operado ao joelho esquerdo e vai falhar o resto da temporada 2021/2022, confirmou fonte do clube à Lusa, esta quarta-feira.

O lateral-direito de 25 anos lesionou-se no encontro do passado dia 18 de dezembro, em Tondela, que terminou com vitória dos pacenses por 1-0, em encontro da 15.ª jornada da I Liga. Saiu aos 29 minutos de jogo.

O tratamento conservador não conseguiu debelar a lesão nos ligamentos do joelho esquerdo e a solução encontrada pelo departamento médico do clube recaiu na cirurgia, a realizar esta quinta-feira, em Paredes.

Jorge Silva volta a ser operado ao joelho esquerdo num curto espaço de tempo. Na época 2020/2021, devido a lesão, já tinha falhado praticamente todo o percurso da equipa, tendo apenas feito dois jogos, ainda com Pepa no comando técnico.

A Jorge Silva nas baixas imediatas para o duelo com o Benfica, da 17.ª jornada da I Liga, junta-se também o central Maracás, igualmente lesionado. O brasileiro fez uma entorse ligeira num joelho, que já lhe tinha custado a ausência do jogo com o Santa Clara na jornada anterior. Porém, já iniciou trabalho de campo e poderá ser opção para o jogo seguinte, com o Famalicão.