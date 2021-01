O Paços de Ferreira foi multado em 286 euros por atraso em quatro minutos no início do jogo ante o Marítimo, da 15.ª jornada da I Liga, no domingo, devido à cor dos collants de Jordi.

Diferentes dos permitidos por lei, como consta no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, publicado esta segunda-feira, Jordi teve de regularizar o equipamento, o que atraso o apito inicial do jogo, ganho pela equipa de Pepa, por 3-0.