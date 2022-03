A Liga confirmou, esta terça-feira, o levantamento da proibição de utilização da bancada amovível do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, que assim vai já poder receber adeptos no jogo ante o FC Porto, da 25.ª jornada da I Liga, no próximo domingo (18 horas).

Em comunicado, a Liga refere que foi solicitada «uma avaliação estrutural pelo Paços de Ferreira à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto», tendo o «estudo pedido pelo clube» sido «positivo», fazendo com que «o encerramento da bancada seja levantado e a mesma passe a funcionar nos jogos da Liga».

Resolvida a questão de segurança, os adeptos já vão poder estar naquela bancada, normalmente destinada a adeptos dos clubes visitantes.

Recorde-se que a bancada tinha sido encerrada por falhas de segurança após o encontro ante o Sporting, da 11.ª jornada, realizado a 7 de novembro último. Na altura, um buraco na bancada motivou a revolta de vários adeptos dos verde e brancos.

Na segunda-feira, o Paços de Ferreira, em comunicado, tinha referido que a venda de bilhetes para o jogo com o FC Porto não teria «início antes da próxima quarta-feira [ndr: amanhã]» num atraso justificado precisamente pela «indefinição sobre a possibilidade de utilização da bancada Topo Poente», agora com resolução conhecida.