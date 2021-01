O guarda-redes do Paços de Ferreira, Jordi Martins, está a viver uma boa fase nos castores e acredita na possibilidade de o clube lutar por uma vaga nas competições europeias para 2021/2022.

O Paços está no quinto lugar do campeonato, com 22 pontos, tendo Jordi como homem indiscutível na baliza: fez 15 dos 16 jogos oficiais do clube da Capital do Móvel, que tem, a par do V. Guimarães, com 12 golos sofridos, a terceira defesa menos batida da I Liga. Melhor, só o Sporting (oito golos sofridos) e o Belenenses (11 golos sofridos).

«Acho que o reflexo é o que está a acontecer dentro do campo. Uma equipa modesta como o Paços de Ferreira tem a terceira melhor defesa do campeonato, está entre as cinco melhores equipas na competição e a brigar por uma vaga numa competição continental na próxima temporada», disse, em entrevista à ESPN, publicada esta quinta-feira.

Mais, Jordi, de 27 anos, que chegou a Portugal após ter jogado no CSA e no Vasco da Gama do Brasil, reforçou que o Paços pode até chegar ao feito que conseguiu em 2013/2014, época na qual foi à Liga dos Campeões, tendo falhado a fase de grupos na eliminatória perdida para o Zenit, da Rússia, no play-off.

«Acredito que estou num momento de constante amadurecimento e aprendizagem. Jogar numa liga da Europa faz amadurecer rápido como jogador e pessoa. O clube está a viver uma fase muito interessante onde o Paços está a brigar por uma vaga na Champions da próxima temporada», referiu, encarando com «muita satisfação ver um clube mais modesto como o Paços a vencer o Porto e a jogar de igual para igual contra Benfica e Sporting».