Depois da façanha de vencer o Tottenham, o Paços voltou à Mata Real e perdeu-se.

Ressaca inglesa? Também.

A verdade é que a equipa de Jorge Simão encontrou um Estoril cheio de personalidade e a mostrar ao que vinha desde cedo.

A equipa de Bruno Pinheiro não joga com complexo de recém-promovido. Chega a casa do adversário e discute o jogo.

Foi assim neste final de tarde/noite em Paços, onde a equipa da casa até começou a vencer.

À passagem da meia-hora de jogo, Antunes descobriu com um cruzamento rasteiro Juan Delgado, que se estreou a marcar pelos pacenses.

Em vantagem, a equipa de Jorge Simão não soube, porém, gerir. Foi expectante em boa parte do jogo e desperdiçou algumas oportunidades para sair em vantagem numérica nas transições rápidas.

Haveria de aproveitar o Estoril, que na primeira parte não só tinha mais remates (7-3) como mais posse de bola (58%-42%).

A justiça no marcador acabaria por surgir precisamente antes de as equipas recolherem aos balneários: Bruno Lourenço aproveitou um cabeceamento de André Clóvis para ao segundo poste emendar para o empate.

A igualdade deixou o jogo ainda mais em aberto para o segundo tempo e à passagem da hora de jogo Simão arriscou com uma tripla substituição no Paços, que se chegava à frente apesar da frescura física ser aparentemente menor.

Acabaria por aproveitar o Estoril já no quarto de hora final. Em duas penadas. Flávio Ramos derrubou Chiquinho e André Franco consumou a reviravolta aos 77m. Quatro minutos depois, Joãozinho em grande estilo acabaria por sentenciar o resultado em grande estilo: remate em arco com a bola a passar sobre o guarda-redes André Ferreira. Um golão, muito celebrado pelos estorilistas no relvado.

Triunfo merecido para a equipa da Linha, que nesta Liga ainda não sabe o que é perder (duas vitórias e um empate).

Ao Paços, há que esquecer um jogo mau e sonhar com a eliminatória Europeia. ´

Quinta-feira, na majestosa nova arena dos Spurs, os «castores» partem em vantagem (1-0) no play-off de acesso à Liga Conferência.

Há 90 minutos pela frente e história para fazer diante do colosso inglês. Na verdade, não haverá melhor forma de curar a ressaca desta noite.