O Paços de Ferreira afirmou, esta sexta-feira, que «demonstrou disponibilidade» para adiar o jogo da sétima jornada da I Liga, ante o Moreirense, mas que o resultado das conversas desta semana tornou «imperativo a realização do jogo designado».

Em comunicado, o P. Ferreira esclareceu que seria necessária, para o reagendamento, «a concordância de outras sociedades desportivas para que se evitasse a sobreposição de datas nas jornadas subsequentes, o mesmo sucedendo com a necessidade de aceitação por parte do operador televisivo quanto às datas a designar e jogos a alterar».

Por outro lado, frisou que havia outras «condicionantes» para a «nova data» do jogo em Moreira de Cónegos, nomeadamente ida de jogadores seus às seleções e a «necessidade de realização das sétima e oitava jornadas da I Liga em tempo útil», para «aspirar à participação na fase final da Taça da Liga».

Em 2020/2021, a Taça da Liga é disputada, não por 34, mas por oito clubes: os seis primeiros da I Liga e os dois primeiros da II Liga até à última jornada de novembro dos respetivos campeonatos. O Paços é, nesta altura, oitavo classificado da I Liga, com oito pontos, a dois da zona de apuramento. Há duas jornadas por jogar até ao fim do mês. Os cónegos têm os mesmos oito pontos, no nono lugar.

Na mesma nota, o Paços dá conta de que foi inicialmente contactado na segunda-feira, através do seu presidente, Paulo Meneses, «com vista ao eventual reagendamento do jogo» e que, após pronta abertura a tal, sublinhou que «seria necessário um entendimento durante esse mesmo dia» para «não afetar a programação da atividade da equipa».

Depois de «soluções consensuais» não terem daí surgido, o Paços diz ter sido contactado de novo na quarta-feira, sugerindo ao Moreirense que «solicitasse à Liga uma reunião», que se realizou esta quinta-feira e na qual os pacenses colocaram em cima da mesa as condicionantes já indicadas. Refere que o emblema minhoto ficou responsável por ter aval dos clubes que são adversários próximos «para datas que inclusivamente, ficaram pré-definidas nessa reunião» e pelo «envio à Liga da lista dos atletas impedidos» de jogar no sábado.

A posição final por parte do Paços surgiu às 18 horas de quinta-feira, depois de não ter tido novidades, nomeadamente do Moreirense, a dar conta «da possibilidade ou impossibilidade das entidades envolvidas no pretendido reagendamento». Diz ainda que «não voltou a ser contactado direta ou indiretamente» pelo clube adversário, que «não pode assumir e transformar o infortúnio de terceiros num problema seu» e que «tudo fez que de si dependia para encontrar uma solução consensual».

Esta sexta-feira, o Moreirense já tinha considerado «ridículo» manter a data do jogo, considerando que os factos que impedem a equipa de ir a jogo são de «força maior». O clube tem praticamente todo o plantel infetado com covid-19.