Declarações do treinador do Rio Ave, Pedro Cunha, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a derrota por 2-0 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 12.ª jornada da I Liga:

«Nós entrámos com a ideia bem definida. Tivemos uma falha de posicionamento e deu o primeiro golo. A equipa recompôs-se, penso que teve alguns problemas na agressividade ofensiva, que nos falta: sermos mais agressivos com bola, atacar espaços e zonas de finalização. Na segunda parte, a equipa voltou a entrar bem, a construir, a criar problemas entrelinhas ao Paços e mais uma vez acabámos por sofrer. Penso que a equipa não se desuniu, procurou o resultado mais positivo.»

«Este é o grupo que já conseguiu grandes coisas para o Rio Ave. Agora, temos de aumentar a intensidade de jogo, que ser mais fortes na reação à perda, a chegar a espaços, segundas bolas, duelos. Temos de melhorar e, com trabalho e foco, vamos ter de melhorar. Esta não é a imagem das equipas do Rio Ave. O Rio Ave joga sempre para ganhar e queremos uma equipa ambiciosa e com a qualidade que estes jogadores têm, tem de mudar o chip. Vamos dar a volta à situação o e entrar nos eixos.»