Declarações do treinador do V. Guimarães, Pepa, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-1 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 13.ª jornada da I Liga:

«O Vitória entrou bem no jogo. É inexplicável porque é que, depois do golo anulado [ndr: ao Paços]... parece que deixámos de ter critério, paciência com bola como até então. Estávamos a ter bom jogo interior, com bola, a procurar os corredores com paciência e tivemos oportunidades. Depois, há situações que não consigo explicar: deixámos de ser agressivos no portador da bola. O Paços, na profundidade, procura com frequência e bem e tem jogadores rápidos na frente.»

«Na segunda [parte], pode parecer um pouco estranho: ficámos com menos um médio e pode dar a entender que, com dois médios para três do Paços, iríamos ter ainda mais dificuldades. Mas não. Fomos mais pressionantes, essa tal bola na procura da profundidade já não saiu tão limpa e isso fez-nos crescer no jogo. Foi muito mais Vitória ao longo da segunda parte toda.»

[4x4x2:] «Não é a primeira vez, em alguns jogos já aconteceu e correu muito bem, noutros não tão bem. Acima de tudo, somos muito fiéis à nossa ideia. Agora, há contextos e jogos que pedem os dois pontas e sentimos, ao intervalo, que não tínhamos tempo para estar à espera para ver o que ia acontecer na segunda parte. Estamos há muito tempo a trabalhar no 4x3x3. Sabemos o que o 4x4x2 pode dar.»

«A ideia é sempre ajudar a equipa. Às vezes queremos ajudar e as coisas, se não correm bem a quem entra o treinador mexeu mal, se correm bem mexeu bem. É ajudar, mas voltamos ao mesmo: são eles que jogam e deu-me um gosto tremendo ver com entraram. O Alfa entrou pouco tempo, mas entrou com espírito, isso foi fundamental hoje.»

[Sentimento de voltar a Paços:] «Já voltei a várias casas, porque é a nossa vida, mas não posso deixar de dizer que foi muito especial. Foram dois anos fantásticos, mas acima de tudo tenho de deixar uma palavra. Estou muito feliz, mas também sinto um bocado, porque estão ali muitos jogadores cabisbaixos e tristes com o que aconteceu. É um grupo forte, sei que estão tristes, mas são fases. Importante é que estas fases não durem muito tempo.»

[Adeptos:] «Parece que chutam a bola para dentro da baliza, apoio impressionante.»