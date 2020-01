Com apenas um ponto conquistado nos últimos três jogos da Liga, o Paços de Ferreira procura inverter esta tendência negativa e afastar-se dos lugares perigosos da classificação.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Santa Clara, o técnico do Paços de Ferreira, Pepa, revelou que a sua equipa sente-se preparada para disputar qualquer partida, seja junto dos seus adeptos ou fora de portas.

«Sinceramente, não olhamos a jogo em casa ou jogo fora, porque a equipa está tão preparada e é tão competitiva que não vamos ficar mais para trás, ou mais melindrados, ou mais receosos por isso. Há o conforto dos adeptos em casa, é verdade, mas a equipa sente-se confortável a jogar em casa ou fora e estamos preparados para discutir o jogo e lutar e jogar com os olhos postos nos três pontos, seja em que campo for», sublinhou.

O técnico dos pacenses assumiu que tem faltado «mais vertigem, mais diagonais, mais roturas e mais objetividade na procura do golo».

O treinador do Paços de Ferreira abordou ainda a contratação de Denilson, antigo avançado do Tondela.

«Conhecemos muito bem e vem ao encontro do que pretendíamos. É um ‘ponta' com características diferentes do Welthon e do Tanque, portanto, a qualidade aumenta, as opções aumentam e a competitividade aumenta. Estamos todos muito satisfeitos com este mercado de inverno, com a vinda de jogadores que nos vêm ajudar e acrescentar», declarou.

Bruno Santos, a contas com uma lesão, é o único indisponível para a partida nos Açores.

O Santa Clara–Paços de Ferreira, jogo a contar para a 19.ª jornada, realiza-se a partir das 20h30 de sábado.