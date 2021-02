O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, antevê dificuldades na visita da sua equipa a Tondela, numa partida da 17.ª jornada da Liga.



«O Tondela tem sido uma equipa fortíssima em casa e procura a primeira vitória fora de casa, que ainda não surgiu por pormenores. Amanhã [sexta-feira], os pormenores, mais uma vez, poderão fazer a diferença, para um lado ou para o outro», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico dos pacenses olha com «orgulho» para o novo máximo de cinco triunfos seguidos na Liga, alcançado frente ao Gil Vicente, na última ronda, e o estatuto de equipa sensação. Os castores estão no quinto lugar a dois pontos de Benfica e Sp. Braga, ainda que Pepa opte por focar-se sempre no jogo seguinte e em somar pontos.

«É degrau a degrau, devagarinho, já quebrámos a barreira psicológica dos 30 pontos e agora estamos com muita sede de chegar aos 40. Vamos amealhar para nos aproximar dessa fasquia», disse.

Pepa elogiou, por outro lado, a capacidade «camaleónica» do Tondela, capaz de alternar o sistema tático e de «perceber o que pode fazer, como e onde».

«A grande diferença dos jogos fora e casa [do Tondela] são os pontos, porque em termos de dinâmica e estrutura não há grande diferença, alternando o próprio sistema tático. Isto significa capacidade tática e de interpretação dos jogadores, e um conhecimento inteligente do treinador, o que não é fácil para alguém que não é português», defendeu.

Pepa prosseguiu os elogios aos beirões e explicou os pontos fortes da equipa de Pako.



«O Tondela é muito forte nos corredores, com alas explosivos, principalmente na procura do espaço, um meio campo agressivo e inteligente nos momentos do jogo, tem um ponta de lança muito interessante - não é muito forte fisicamente, mas sabe utilizar muito bem o pouco espaço que tem, tanto no apoio como na profundidade -, centrais muito experientes e um lateral-esquerdo que jogou aqui e também é muito experiente e tem qualidade com bola», concluiu.



Eustáquio é baixa certa no Paços de Ferreira por suspensão. O jogo no estádio João Cardoso está marcado para as 21h00, desta sexta-feira.