Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-1 frente ao Portimonense, que deu a permanência aos castores:



«Acima de tudo jogar para ganhar, independentemente da ansiedade e nervosismo, o que é normal pela importância do jogo. Tivemos grande capacidade de luta, de sofrimento, mas para ir encontro da pergunta, tenho de elogiar e dar os parabéns a este grupo fantástico. Um dos melhores grupos que já treinei. A vitória com o Desp. Aves, aqui em casa quando estávamos em último lugar, foi na raça, na alma e na vontade.



Isto para mim é um título. Parabéns ao Paços, aos jogadores, equipa técnica, funcionários, direção, adeptos e cidade. Foi uma época longa e dura. Estamos no top cinco desde a retoma e fizemos uma segunda volta tremenda. Podia continuar a desfazer-me em elogios.



Queremos chegar aos 41 pontos, mas tinha de dar os parabéns a quem merece. Essa imagem do Denilson [em lágrimas] é forte, mas sinceramente não me surpreende. O grupo de trabalho é incrível, se for para ir contra uma parede eles vão, se for para contornar, eles contornam. Se for para treinar às 6h da manhã, é às 6h da manhã. É um grupo de trabalho incrível e isso reflete-se nos jogos. Se conseguimos meter qualidade de jogo, ficámos tremendamente satisfeitos. Este grupo vai deixar nostalgia e saudade, mas o futebol é feito de ciclos. Vamos aproveitar o último jogo de uma época desgastante.»



Seria muito mau ficar com os louros para mim. Houve bom trabalho de base no início e é preciso dar tempo aos jogadores. Quando saímos da linha de água, a 5 de janeiro, só tínhamos um jogador que veio no mercado de inverno. Ninguém se escondeu, ninguém pediu para sair com o clube em último. Quem veio ajudou, mas quem estava deu a vida do início ao fim.»





«É sinónimo da empatia que temos. Liberdade, responsabilidade, trabalho. Não tivemos tempo para o conhaque, foi hoje. Conseguimos a manutenção em campo e não à espera de outros resultados. Parabéns ao FC Porto que foi campeão, há duas equipas a lutar pela Liga Europa e equipas na luta pela manutenção. Que seja um campeonato digno até ao final.»