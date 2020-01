Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 2-0 frente ao Benfica, em jogo da 18.ª jornada da Liga:





«Tentámos de tudo. Tivemos alguma dificuldade. No primeiro golo a bola entra entre a linha média e defensiva e depois o trabalho do Rafa é incrível. Foi um momento difícil sofremos em cima do intervalo. Na segunda parte sofremos o 2-0 numa transição. Sabíamos disso, mas tínhamos de ir à procura do golo. Tentámos de tudo. Faltou-nos agressividade no último terço. Ligámos bem por trás, jogámos dentro para atrair e depois ir fora, mas faltou-nos isso. Tivemos ruído, mas faltou-nos clarividência e discernimento em alguns momentos.»



[Benfica muito forte defensivamente]: «Foi muito forte principalmente nas transições. Assumimos o jogo, não nos escondemos. Este é o Paços. Independentemente de sabermos das mais-valias do outro lado, tentámos de tudo, tivemos uma entrega brutal e uma atitude incrível. Faltou-nos agressividade no bom sentido, mais movimentos de rotura e acreditar mais na segunda bola. Isso foi o que nos condicionou para ter outro resultado.»



[Opção de Diaby por João Amaral]: «Também é forte nas transições, tem passada larga e recupera bem a posição. Foi por uma questão estratégica.»