O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, antevê «um grande jogo» diante do Famalicão, na partida que marca o arranque da oitava jornada da Liga.



«São duas equipas com formas de jogar diferentes, em que a fase de construção/criação é diferente, mas têm algo semelhante: vai ser um jogo fácil de identificar, porque podemos colocar as duas equipas a preto e branco e conseguimos saber que uma é o Paços e a outra é o Famalicão. E, perceber, dessa forma fácil, qual a equipa que está ali, é um elogio tremendo», afirmou, em conferência de imprensa.



O treinador dos castores desfez-se em elogios ao adversário, considerando que «o Famalicão tem muita qualidade e é fácil de analisar, mas muito difícil de anular». De resto, já na quarta-feira João Pedro Sousa tinha elogiado o adversário desta jornada.



«Tem uma equipa jovem e perdeu muitos jogadores, mas, em termos de individualidades, continua com um plantel fortíssimo. Mais do que isso, já recuperaram resultados em Faro, como contra o Boavista, em casa, e isso num curto espaço de tempo é sinónimo de muita alma, muita entrega, muita raça e um acreditar tremendo. Há que tirar o chapéu e dar os parabéns à estrutura, à equipa técnica, ao clube, porque estão a enraizar em quem chega este tipo de valores», vincou.



Pepa elencou ainda os pontos fortes do Famalicão.



«Tanto com o Dyego [Sousa], como com o [Marcello] Trotta, ou com quem jogar a ponta, tem um futebol mais direto quando necessita. Tem um central de pé esquerdo, o Babic, que facilita muito até na fase de construção, o que é difícil de encontrar com um nível alto de qualidade. A própria linha de três, com o Gustavo, tem essas características, os próprios interiores, tanto o [Joaquín] Pereyra como o [Iván] Jaime são muito jovens, mas têm uma qualidade técnica individual acima da média», apontou.



Apesar de reconhecer a valia no lado do adversário, o técnico garantiu «um Paços forte, capaz e a atravessar um bom momento», na receção ao Famalicão, esta sexta-feira, a partir das 19h00.