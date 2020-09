Pepa juntou-se às críticas pela ausência de público nos estádios.

«Os recintos são grandes, ao ar livre, e dava para espalhar adeptos pelas bancadas. Custa-me perceber porque não acontece. O país não vai parar e somos a atividade que mais testes fez e faz. Já fizemos mais de 20 testes. Os adeptos fazem muita falta. Já havia condições para o futebol receber adeptos de forma segura, pensada e organizada. Os adeptos são insubstituíveis», afirmou o treinador do Paços de Ferreira.

Sobre a estreia na Liga frente ao Portimonense, na próxima segunda-feira, o treinador afirmou que vai jogar em casa de uma equipa forte, «que manteve o treinador e muitos jogadores da época passada, além de ter ido buscar outros que conhecem bem a casa.»

Pepa salientou ainda a «pré-época atípica» e elogiou os reforços, apesar de não dar o plantel por encerrado, na certeza de haver mais entradas no caso de sair alguém.

A estreia do Paços de Ferreira na edição 2020/21 da I Liga de futebol acontece no Algarve, frente ao Portimonense, na segunda-feira, em jogo marcado para as 19h45.