O Paços de Ferreira soma um ponto em duas jornadas da Liga, mas Pepa mostra confiança no trabalho desenvolvido, mesmo assumindo que a equipa precisa melhorar no último terço.

«Mais do que olhar para o adversário, temos de olhar para nós e valorizar o que de bom fizemos nos dois últimos jogos. Queremos potenciar a nossa identidade. Houve uma evolução a olhos vistos do primeiro para o segundo jogo, mas sabemos que há aspetos que não foram conseguidos e que precisamos de melhorar», referiu o técnico pacense na antevisão do duelo com o Vitória de Guimarães, citado pela agência Lusa.

Pepa está confiante de que «com confiança e trabalho os bons resultados vão acontecer com naturalidade».

«Não andamos ao sabor do vento, por um mau resultado. As ferramentas são o trabalho no dia-a-dia, sempre com confiança, responsabilidade e muito trabalho. Temos de melhorar no último terço. Chegámos lá, mas depois falta o critério», acrescentou Pepa.

João Amaral e Diaby continuam a cumprir isolamento, depois dos testes positivos à covid-19, e por isso não entram nas opções para o jogo desta sexta-feira (21h15).

Simão Bertelli, Jorge Silva e David Suahele estão também entregues ao departamento médico.