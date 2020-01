O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, avaliou o jogo em Portimão, ante o Portimonense, como «mais uma grande batalha nesta longa guerra que vai demorar até maio», defendendo querer o melhor Paços para ganhar distância face aos lugares de descida da classificação da Liga.

«Mais do que duas ou três vitórias seguidas, queríamos uma imagem forte de uma equipa com personalidade dentro de campo, uma equipa a jogar à Paços, como repeti muitas vezes nas conferências. E isso foi conquistado a pulso, com muito trabalho, pelos jogadores, no dia a dia, nos treinos e nos jogos. É dar a vida dentro de campo, tudo o resto acontecerá com naturalidade», afirmou Pepa, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

Pepa frisou que, na classificação, «está tudo metido ao barulho» nos últimos lugares e que a equipa precisa de «pontuar, pontuar, pontuar» para seguir na «onda de bons resultados».

O Paços saiu da zona de descida com a vitória ante o Moreirense na passada jornada e está no 16.º e antepenúltimo lugar, com 14 pontos, mais um que o Portimonense, 17.º com 13 e primeira equipa nos lugares de despromoção.

«Temos de identificar aquilo que estamos a trabalhar há algum tempo sobre o Portimonense e ter o melhor Paços em Portimão, sair de lá com os três pontos e fugir daquela ‘linha de água’ que não deu intranquilidade até agora e não nos pode fazer relaxar, mantendo o mesmo rigor e espírito de sacrifício», sublinhou, rotulando o Portimonense como «uma equipa com qualidade individual e coletiva, que quer sair de onde está». Pepa elogiou o avançado colombiano Jackson Martínez, dizendo que tem «um caráter e espírito incríveis».

Stephen Eustáquio, reforço de janeiro, já tem a inscrição regularizada e pode ser opção para o duelo que se joga a partir das 15h30 deste sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.