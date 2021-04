O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, sublinhou esta segunda-feira o «orgulho» que tem no seu grupo de trabalho e que não são as três derrotas consecutivas nas últimas três jornadas que tiram o foco e a vontade de ir «com tudo» para o duelo da 28.ª jornada, ante um Farense que, para si, «merecia mais pontos».

«Como líder tenho um orgulho tremendo destes rapazes e não deixo que ninguém meta a cabeça debaixo da areia. Estamos a lutar por sonhos para todos nós e é preciso dizer que é um excelente grupo, a ganhar e a perder. Amanhã [terça-feira] não sabemos o resultado, mas tenho a certeza de que vamos com tudo e que o Farense, que merecia mais pontos, vem com tudo. Ainda estamos longe da consagração», apontou Pepa, em conferência de imprensa.

«Somos os mesmos, mas há fases menos boas. Fomos nós que reformulámos o objetivo, estamos em quinto lugar, mas a nossa essência é querer sempre mais. Há um ano estávamos a lutar pela sobrevivência na I Liga, o que neste momento está conseguido. Queremos voltar às vitórias, mas sem desespero e a olhar de frente para os problemas», afirmou, ainda.

Questionado sobre o interesse do Paços na sua continuidade à frente da equipa, Pepa elogiou o clube, mas pouco se alongou.

«Há uma coisa que posso dizer, o coração por este clube fica, porque me sinto bem. O resto, não sabemos», expressou, sendo também vago acerca da criação da Superliga Europeia de clubes, assegurando que «o foco não são superligas, mas o grupo fantástico [ndr: do Paços]».

O médio Stephen Eustáquio, que cumpriu castigo ante o Boavista, por ter sido expulso contra o Benfica, está de volta às opções para o embate com os algarvios.

O Paços é quinto classificado com 44 pontos, o dobro da pontuação do Farense, 17.º e penúltimo, com 22. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol, a partir das 20 horas de terça-feira.