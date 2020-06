Pepa, treinador do Paços de Ferreira, diz que a luta pela manutenção não se limita ao Aves, ao Portimonense e à sua equipa. O técnico falava depois da vitória em casa do Rio Ave:



«Uma coisa é vermos os outros, outra coisa somos nós. Jogar neste ambiente é muito esquisito. O jogo foi competitivo e difícil. Quero valorizar o jogo da equipa do Paços. Depois de três meses, conseguimos jogar bem com menos um, principalmente contra a equipa que foi. Pelo treinador, pela qualidade de jogo e pelos jogadores, o Rio Ave foi das equipas que mais aumentou o nível na segunda volta. Tirámos proveito do vento e podíamos ter feito mais golos.»



A bola saiu antes do primeiro golo do Rio Ave?



«Não vou discutir a expulsão, mas há um lance que nos marcou muito e não posso admitir. A bola está completamente fora antes do primeiro golo do Rio Ave. Não consigo perceber como não se vê isso. Foi-nos muito prejudicial.»



João Amaral estava a ser dos melhores e saiu ao intervalo.



«Não é fácil tirar o João Amaral. Estava a ser determinante no primeiro tempo. Já sabíamos que o João podia não ser importante se o vento se mantivesse no segundo tempo e precisávamos de um atleta para o lado esquerdo da defesa. O Amaral foi sacrificado. Acabou por sobrar para ele.»



Vitória importante para fugir ao Portimonense?



«Queremos olhar para cima. Compreendo a questão, mas não tirem as outras equipas da guerra. Vamos olhar para nós. Vencemos em casa de uma equipa de grande qualidade. Só é pena, realmente, aquele momento antes do primeiro golo do Rio Ave. Faz-me muita confusão.»