Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em declarações aos jornalistas após a vitória por 1-0 sobre o Moreirense, em jogo da 15.ª jornada da I Liga.

«O mais importante foi conseguido. Os jogadores tiveram uma entrega tremenda, um grande espírito de solidariedade, de sacrifício, e só foi pena os últimos 15 minutos.»

«Entrámos bem na segunda parte com jogadas de qualidade que podiam ter dado em golo, mas nos últimos 15 minutos houve dois fatores que se juntaram: a saída do Tanque, em que deixámos de ter uma referência para segurar a bola, para ter mais bola e a quebra física do Luiz Carlos. Isso obrigou-nos a recuar, deixámos de ter tanta capacidade para ter a bola e permitiu ao Moreirense ter mais cruzamentos, mas, mesmo assim, oportunidades de golo foram quase nenhumas.»

«De forma sintética, é de realçar a importância dos três pontos, o grande espírito da equipa, saber sofrer, dar as mãos e agarrarmos o resultado com tudo, e também as várias oportunidades de golo que tivemos. Ficámos muito satisfeitos, é o segundo jogo seguido do campeonato sem sofrer golos, o que é significativo.»

«Uma palavra para o Vasco Rocha, que foi o primeiro jogo que fez a titular. Ele treina normalmente todos os dias da mesma forma e normalmente não é opção. Quando joga e faz o que faz, sem ser muito exuberante, porque não precisa, mas isso só demonstra o grande caráter dele.»

«Gostei muito do à vontade do Adriano Castanheira. Parecia que já estava connosco há muito tempo. O João Amaral entrou numa fase complicada do jogo, mas mostrou qualidade. São jogadores que vieram para nos ajudar.»

[Paços deixa a zona de descida, vai agora ter estabilidade?] «Vamos ver. Acima de tudo, não podemos desviar-nos do foco. Não temos tempo para festejar nada. Os números valem o que valem. Desde a primeira jornada que estávamos lá em baixo, mas não há tempo para festejar. Sexta-feira vamos para baixo porque temos mais um jogo importante [com o Portimonense]. Isto é final a final.»