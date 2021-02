Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o Sporting, em Alvalade, em jogo da 19.ª jornada da I Liga:

«Orgulho pelo que os jogadores fizeram. Alegres dentro de campo, fiéis à nossa identidade. Fomos infelizes na forma como sofremos os golos, mas esta é a fórmula. Procurámos a felicidade do primeiro ao último minuto, com consistência. Conseguimos controlar bem a profundidade do Sporting. E a largura: fechámos bem o lado direito, por estratégia, os jogadores interpretaram de forma praticamente perfeita. Faltou-nos eficácia no último terço, tivemos oportunidades para fazer golos, não conseguimos. Foi um bom jogo de futebol.»

«Eu sinto-me muito orgulhoso. Parece um pouco ridículo nós falarmos às vezes quando se perde: “não há vitórias morais, nada disso, nós queremos é ganhar”. Mas daquilo que fizemos aqui, com personalidade e coragem e o que o Stephen [Eustáquio] falou é algo que nós dentro do balneário sentimos mesmo. É agarrarmo-nos à nossa identidade, ideias e tentar jogar o jogo pelo jogo. Parabéns ao Sporting pela vitória, preparar já o próximo.»

«É o calor do jogo, já vi o lance, é um bocado ali… mas não me vou agarrar a isso. Nós controlamos o jogo, não as decisões dos árbitros. Nós é que temos de ir atrás do jogo. Procurámos, tentámos e quando assim é vamos ganhar mais vezes.»

[Primeira derrota desde a nona jornada, ante o Benfica:] «Se olharmos para essa derrota e para esta, a equipa foi igual na forma como encarou o jogo, sempre na procura do golo e da vitória, sabendo que do outro lado está uma equipa muito forte. É um chavão, mas é mesmo isto: iguais a nós, procurar jogar, ganhar os jogos e não fugirmos da nossa identidade.»

[Jogo com o V. Guimarães:] «Aconteça o que acontecer, há muito campeonato, muito ponto. Temos noção da importância do jogo, como tínhamos deste. O nosso foco é jogo a jogo.»