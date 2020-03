Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em conferência de imprensa após a vitória sobre o Desp. Aves (1-3):

«Satisfeito, claro, foi um jogo muito importante e difícil. Quero realçar os jogadores: nervos de aço, personalidade, carácter, e, principalmente na segunda parte, muita qualidade. Quando assentámos o nosso jogo, a qualidade veio ao de cima. Uma palavra também para os adeptos. Sei que a deslocação é curta, é próxima, mas estiveram à chuva durante parte do jogo, sempre a apoiar. É bonito e nós precisamos do muito da ajuda deles. Por isso, para eles o meu obrigado.»

[Golo do Aves em cima do intervalo e golo do P. Ferreira logo a abrir a segunda parte] «Não temos problemas em dizer que o nosso primeiro golo, do Pedrinhho, que foi uma golaceira, foi duro golpe para o Aves. O Aves estava melhor no inicio do jogo na segunda bola e nós estávamos a ter algumas dificuldades nesse aspeto.»

«Fizemos um grande golo, mas também fomos infelizes na forma como sofremos e isto acontece a quem está lá dentro. Na segunda parte entrámos a pressionar mais, mais personalizados, e com mais bola. E mesmo antes do golo do Hélder Ferreira, sentimos a equipa muito mais subida, a ganhar já bolas no meio campo do Aves, jogámos muito mais para a frente e o critério acabou por vir ao de cima.»

«A partir do 2-1, houve uma diferença muito grande, para melhor, no controlo do jogo da primeira para a segunda parte. A equipa sentiu-se confortável e podiam ter surgido mais golos, o que seria injusto para aquilo que o Aves fez.»

[Segunda vitória seguida, depois de derrotar o Famalicão] «Não podemos andar ao sabor do vento. A cara é outra e a semana é diferente em termos anímicos, mas os jogadores e a equipa técnica são os mesmos. Não gosto da palavra sorte, acredito muito no trabalho, mas às vezes há situações em que somos infelizes ou os erros acontecem com mais frequência.»

«Não podemos agora, por ter ganho dois jogos, pensar que isto está resolvido. Longe disso. Temos um longo caminho pela frente e acredito muito que vamos subir na tabela. Ainda estamos longe do que pretendíamos, mas o caminho é este, não desviarmos o foco e não metermos a cabeça na areia quando as coisas correm mal.»

«Hoje, foi muito importante porque derrotámos um adversário direto. Neste momento temos vantagem no confronto direto e aumentámos a distância. Mais do que olharmos só para baixo, é talvez a primeira vez em que podemos começar a olhar para cima e tranquilizar a equipa na tabela classificativa.»